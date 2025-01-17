Бочоришвили: Мы обсудим стратегическое партнерство Баку и Тбилиси

В ходе встречи премьер-министра Грузии и президента Азербайджана будут обсуждены все важные вопросы, необходимые для дальнейшего углубления наших отношений.

Как сообщает АПА, об этом сказала журналистам министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили в Баку.

По словам министра, сегодня будет проведено 10-е заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Грузией и Азербайджаном, что очень важный формат под руководством премьер-министров двух стран.

«В заседании комиссии примут участие члены правительств Грузии и Азербайджана. Естественно, мы обсудим все вопросы, существующие в двусторонних отношениях, в частности, стратегическое партнерство в различных сферах, которые объединяют нас и Азербайджан. Разумеется, встречи пройдут на самом высоком уровне, премьер-министр Грузии встретится с президентом Азербайджана, и все важные вопросы, необходимые для дальнейшего углубления наших отношений, будут обсуждаться в этом формате», — заявила Мака Бочоришвили.