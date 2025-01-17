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AP: Байден уступил Трампу право решать судьбу TikTok в США

First News Media12:43 - Сегодня
AP: Байден уступил Трампу право решать судьбу TikTok в США

Президент США Джо Байден не будет принимать мер по блокировке соцсети TikTok в США, судьбу видеосервиса будет решать администрация избранного президента Дональда Трампа.

Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на неназванного чиновника.

Как поясняет агентство, в администрации Байдена за три дня до его ухода с должности решили оставить своим преемникам проблему применения в отношении TikTok нового закона и потенциальной блокировке соцсети.

Вопрос возможной блокировки TikTok активно обсуждается в США в последние дни, поскольку, согласно принятому в 2024 году закону, это должно произойти 19 января. Уже на следующий день состоится инаугурация Трампа. Республиканец, который раньше был враждебно настроен по отношению к китайской соцсети, после успешной президентской кампании стал ее поклонником.

Предотвратить уход с американского рынка популярной соцсети пытаются и демократы. Лидер демократов в Сенате Чак Шумер сообщил, что в четверг обсуждал этот вопрос с Байденом и призывал его предоставить компании - владельцу видеосервиса ByteDance больше времени, чтобы она могла найти покупателя для TikTok. Сенаторы-демократы даже пытались в тот же день принять закон о продлении срока для продажи соцсети, но он был заблокирован республиканцем Томом Каттоном.

Как обращает внимание агентство, на церемонию инаугурации Трампа приглашен глава TikTok Чу Шоу Цзы, что может указывать на готовность команды избранного президента найти решение для обеспечения работы соцсети в стране.

Источник: ТАСС

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