Турецкая армия ликвидировала 21 террориста на севере Сирии и Ирака

Турецкая армия нейтрализована 17 террористов YPG (сирийское крыло РКК) на севере Сирии. Еще 4 боевика PKK ликвидированы на севере Ирака.

Об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Турции.

В оборонном ведомстве пояснили, что удары по террористам нанесены в зоне антитеррористической операции «Источник мира» в Сирии, а также в районе Гара и в зоне операции Pençe-Kilit на севере Ирака.

«Борьба с террористами продолжается в круглосуточном режиме вне зависимости от погодных условий и рельефа местности», - подчеркнули в Минобороны Турции.