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В Имишли арестована группа лиц за хулиганство в общественном месте - ОБНОВЛЕНО

First News Media13:00 - Сегодня
В Имишли арестована группа лиц за хулиганство в общественном месте - ОБНОВЛЕНО

Задержанным лицам, пытавшимся совершить действия хулиганского характера на месте дорожно-транспортного происшествия в Имишлинском районе, предоставлены адвокаты.

Как сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана, в рамках возбужденного уголовного дела для объективного проведения следствия принимаются соответствующие меры в соответствии с законом.

2025/01/18 17:15

Группа лиц совершила хулиганские действия на месте смертельного дорожно-транспортного происшествия в Имишлинском районе.

Как сообщили в пресс-службе МВД, установлены и задержаны лица, пытавшиеся совершить преступление на месте происшествия, нанеся дополнительный ущерб служебному полицейскому автомобилю.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

Отметим, что, по данным МВД, ехавшая на службу полицейская машина в результате появления перед ней другого автомобиля совершила маневр, сбив стоявших у обочины детей, двое из них погибли, а остальные несовершеннолетние и водитель были доставлены в больницу.

По факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование органами полиции и прокуратуры.

Источник: Trend

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