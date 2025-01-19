Обнародованы кадры задержания подозреваемого в краже денег с банковской карты отца Хокумы Алиевой - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Министерство внутренних дел Азербайджана распространило кадры задержания Искендерова Аяза Айдын оглу, который подозревается в краже средств с банковской карты, принадлежащей Джалилю Алиеву, отцу Национального героя Хокумы Алиевой.

Представляем вниманию читателей эти кадры:

2025/01/18 22:05

Сотрудники Главного управления по борьбе с киберпреступностью МВД Азербайджана установили личность подозреваемого в краже банковской карты, принадлежащей Джалилу Алиеву — отцу Национального героя Хокумы Алиевой.

Как сообщили в пресс-службе министерства, в результате оперативных мероприятий сотрудниками Главного управления был задержан Искендеров Аяз Айдын оглу, 1995 года рождения, подозреваемый в совершении данного преступления.

В ходе расследования были выявлены его связи с иностранными гражданами, которые в настоящее время объявлены в розыск.

Следственные действия по данному уголовному делу продолжаются.