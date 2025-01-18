Американские конгрессмены выступили с заявлениями в связи с годовщиной трагедии 20 Января

Сопредседатели рабочей группы по Азербайджану в Конгрессе США, член Демократической партии Стив Коэн (Steve Cohen), представляющий штат Тенесси в Палате представителей, и член Республиканской партии Роберт Адерхольт, представляющий штат Алабама, выступили с заявлениями по случаю 35 годовщины 20 Января - Дня всенародной скорби.

В своем заявлении конгрессмен С. Коэн отметил, что в ночь на 20 января, одно из самых трагичных событий в истории Азербайджана, когда около 26 тысяч советских военнослужащих атаковали столицу Азербайджана, Баку, на танках и бронетехнике. В результате открытого огня по мирным протестующим, среди которых были пожилые люди и женщины, погибли 147 человек, 800 получили ранения, 841 человек был арестован, а 5 пропали без вести.

Коэн выразил соболезнования семьям жертв трагедии 20 Января.

Он подчеркнул, что США были одними из первых, кто признал независимость Азербайджана, установив дипломатические отношения 28 февраля 1992 года.

Как сопредседатель Рабочей группы по Азербайджану в Конгрессе США, он призвал коллег признать тех, кто отдал свои жизни за независимость Азербайджана.

Говоря в своем заявлении о трагедии 20 Января, конгрессмен Адерхольт отметил, что в Азербайджане отмечается 35 годовщина "Черного Января".

Член Конгресса отметил, что этот период стал началом конца советской власти в Азербайджане, эпохой жестокости и ужаса. Однако несмотря на все эти беды, азербайджанский народ, не боясь коммунистического зла, стремился к свободе. Он подчеркнул, что 19 января 1990 года в Баку советские войска убили более 100 азербайджанских демонстрантов и ранили более 700 человек. Тем не менее, несмотря на насилие, народ Азербайджана продолжал свои мирные протесты, которые привели в итоге к обретению независимости от СССР 18 октября 1991 года.

В своем заявлении Адерхольт призвал своих коллег почтить память тех, кто отдал свои жизни в ходе событий "Черного Января" в Азербайджане и в борьбе за свободу. Он также отметил, что США продолжат поддерживать народ Азербайджана и его право на свободу и независимость.

Источник: Trend