В Чехии при демонстрации техники перевернулась БМП, есть погибшие

Два человека погибли, еще несколько получили травмы во время демонстрации старинной военной техники на юго-западе Чехии.

Об этом сообщает портал iDNES.cz со ссылкой на экстренные службы.

Инцидент произошел в районе села Святомирова, недалеко от границы с Австрией.

«К сожалению, в результате аварии пострадали восемь человек, двое человек не выжили, несмотря на все усилия экстренных служб. Присутствовал также австрийский спасательный вертолет», — приводит канал сообщение пожарных.

Уточняется, что у пострадавших легкие травмы, двое из них госпитализированы. Известно, что мероприятие было частным, произошедшее расследует полиция.