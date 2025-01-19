Израиль объявил о введении режима прекращения огня в Газе

Прекращение огня в секторе Газа вступило в силу в 12:15 мск (13:15 по бакинскому времени).

Об этом сообщила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху после получения еврейским государством списка заложников, которые должны быть освобождены 19 января.

"В соответствии с соглашением об освобождении заложников, режим прекращения огня на первом этапе в секторе Газа вступает в силу в 11:15 (12:15 мск - прим. ТАСС), - говорится в заявлении.

Источник: ТАСС