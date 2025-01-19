В Баку мужчина арестован за автохулиганство - ВИДЕО

В Баку задержан водитель автомобиля, который грубо нарушил правила дорожного движения и занимался автохулиганством на одной из столичных дорог.

Об этом Report сообщили в Бакинском городском управлении дорожной полиции.

Сотрудниками управления был задержан водитель автомобиля марки KIA с государственным регистрационным номером 01-CL-379 Ибрагим Шукюров, в отношении которого был составлен административный протокол по соответствующим статьям Кодекса об административных проступках Азербайджана.

Решением суда И.Шукюров лишен права управления транспортным средством сроком на 1 год и арестован на 15 суток.