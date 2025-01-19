Погода на завтра: В Баку ожидается кратковременный дождь

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются кратковременные осадки.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, в ряде районов Абшерона ночью и утром возможно кратковременное усиление осадков.

Днем периодически усиливающийся северо-западный ветер сменится умеренным северо-восточным. Температура воздуха ночью составит 4-6° тепла, днем - 6-8° тепла.

Атмосферное давление повысится с 759 мм ртутного столба до 767 мм р.ст. Относительная влажность воздуха составит 75-85%.

В районах Азербайджана местами ожидаются кратковременные осадки, в горных и предгорных районах - снег. В отдельных местах возможно усиление осадков. К вечеру осадки постепенно прекратятся.

В ряде районов прогнозируется туман. Западный ветер местами будет усиливаться. Температура воздуха ночью составит 0-5° тепла, днем - 6-10° тепла, в горах ночью - 5-10° мороза, днем - от 3° мороза до 2° тепла.