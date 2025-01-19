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Профессор Низамеддин Шамсизаде впал в кому

First News Media14:20 - Сегодня
Профессор Низамеддин Шамсизаде впал в кому

Доктор филологических наук, профессор Низамеддин Шамсизаде впал в кому.

Об этом Report сообщила его дочь, журналист Айфер Фейзиева.

По ее словам, профессор в настоящее время находится в реанимации.

"Он в тяжелом состоянии, подключен к аппарату искусственного дыхания. Врачи диагностировали у него сепсис", - уточнила А.Фейзиева.

Отметим, что Низамеддин Шамсизаде родился в 1954 году в селе Испик Губинского района. В 1977 году он окончил филологический факультет Азербайджанского государственного университета, в 1982 году защитил кандидатскую, а в 1990 году - докторскую диссертацию.

Н.Шамсизаде является автором более 10 монографий, ряда книг, рассказов, стихов и эссе, более 250 литературно-критических, научно-теоретических и философско-публицистических статей, а также фундаментального учебника "Теория литературы", который преподается в высших учебных заведениях страны. За научные заслуги был удостоен премии академика Ю.Мамедалиева.

Распоряжением президента Азербайджана Низамеддин Шамсизаде был удостоен Государственной премии за книгу "Гейдар Алиев и азербайджанская литература". Распоряжением главы государства от 2019 года Н.Шамсизаде было присвоено почетное звание "Заслуженный деятель науки".

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