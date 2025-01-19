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В Эстонии предложили запретить TikTok в Европе

First News Media15:20 - Сегодня
В Эстонии предложили запретить TikTok в Европе

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна предложил в соцсети Х рассмотреть возможность запрета китайского сервиса TikTok в Европе вслед за остановкой работы платформы в США.

По словам главы МИД, «TikTok распространяет дезинформацию». Кроме того, сервис используется для «манипуляций выборами».

«Вдобавок ко всему, его огромный сбор данных, как известно, представляет серьезную угрозу безопасности. Запрет TikTok должен быть рассмотрен и в Европе», — написал Цахкна.

Источник: Gazeta.ru

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