Завтра будут введены изменения в режим работы Бакметрополитена

В Национальный день траура - 20 января будет изменен режим работы метро в Баку.

Об этом Report сообщает со ссылкой на ЗАО "Бакинский метрополитен".

Отмечается, что на станциях "20 Января", а также "Ичеришехер" и "Эльмляр Академиясы", расположенных вблизи Аллеи Шехидов, будет введен усиленный режим работы с применением особых мер контроля.

"Поскольку это нерабочий день график движение поездов будет изменено. При необходимости будут запущены резервные поезда. В 12:00 движение поездов остановится, будет подан сигнал и минутой молчания будет почтена память шехидов", - говорится в сообщении.

Отметим, что среди невинных жертв кровавой ночи с 19 на 20 января 35 лет назад были слесарь электродепо "Нариманов" Ильгар Караев и один из строителей метро Афлатун Кязымов.