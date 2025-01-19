Путин и Трамп могут договориться о военном нейтралитете Украины

Российский лидер Владимир Путин и избранный президент США Дональд Трамп могут договориться о военном нейтралитете Украины.

Словакия поддержит это решение, рассказал в интервью ТАСС вице-спикер парламента республики Тибор Гашпар.

"Наш премьер-министр [Роберт Фицо] с уверенностью заявил, что мы не поддержим вступление Украины в НАТО. Мы выступаем за те решения, которые подразумевают гарантии как для России, так и ЕС в том, что касается безопасности, - сказал он. - Стало быть, Словакия поддержит то, о чем договорятся Трамп и Путин. Наверное, это нейтралитет, военный нейтралитет Украины".

Источник: ТАСС