СМИ: ХАМАС будет передавать списки заложников по пятницам

Палестинское движение ХАМАС будет по пятницам передавать посредникам списки заложников, которых радикалы намерены освобождать по субботам в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

Об этом сообщает телеканал N12 со ссылкой на израильские источники.

Первый этап прекращения огня в секторе Газа начался 19 января в 12:15 мск после длившейся около трех часов задержки, которая была вызвана тем, что движение ХАМАС не успевало передать посредникам имена освобождаемых сегодня заложников.