С руководящими лицами Карса обсуждены пути углубления двустороннего сотрудничества - ФОТО

Председатель Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой Фуад Мурадов в рамках рабочей поездки в Турцию, в воскресенье, 19 января провел встречу с губернатором провинции Карс Зией Полатом.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на встрече в резиденции губернатора турецкой провинции присутствовали генконсул нашей страны в Карсе Замин Алиев, а также ответственные лица госкомитета по работе с диаспорой.

Состоялся широкий обмен мнениями по перспективам углубления связей между нашими странами.

Губернатор турецкой провинции ознакомил Фуада Мурадова с комнатой, где в октябре 1921 года был подписан знаменитый Карсский договор. Глава госкомитета сделал фото рядом со столом, где был подписан исторический документ.

Председатель госкомитета посетил также здание Исторического музея Карса, где в числе прочих выставлены архивные фотографии мирных жителей Карса, ставших жертвами армянских бандформирований, орудовавших в Восточной Анатолии.

Состоялась также встреча Фуада Мурадова с председателем городского муниципалитета Карса профессором Отукеном Сенгером.