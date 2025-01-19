МИД Израиля отметил, что мир в Газе невозможен, пока у власти там ХАМАС

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар полагает, что долгосрочного мира в секторе Газа не будет до тех пор, пока у власти там находится движение ХАМАС.

"Ни мира, ни стабильности, ни безопасности для обеих сторон конфликта не будет, пока в секторе Газа правит ХАМАС", - приводит в воскресенье слова Саара агентство EFE с пресс-конференции в МИД Израиля, посвященной введению режима прекращения огня между Израилем и ХАМАС в Газе.

По словам министра, "израильтянам не удалось добиться основной цели - уничтожить военный и правовой потенциал ХАМАС, хотя война сама по себе и не является целью, но при отсутствии других возможностей для достижения целей придется вернуться к военным действиям". Он отметил, что считает режим прекращения огня лишь "временной мерой".