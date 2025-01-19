Армения экстрадировала в Турцию двух подозреваемых в оргпреступности

Армения экстрадировала в Турцию двух лиц, обвиняемых в организованной преступности.

Об этом сообщили в турецком МИД.

Согласно информации, запрос турецкой стороны был направлен по линии Интерпола.

"19 января 2025 года Армения в ответ на запрос в рамках "красного уведомления" Интерпола передала двух лиц, занимавшихся организованной преступной деятельностью в нашей стране. Турция высоко оценивает сотрудничество Армении в этом вопросе", – подчеркивается в сообщении.