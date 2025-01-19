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Трамп пообещал отсрочить запрет TikTok в США

First News Media19:55 - Сегодня
Трамп пообещал отсрочить запрет TikTok в США

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп хочет отсрочить запрет соцсети TikTok в стране в день своей инаугурации.

Об этом он заявил на своей странице в соцсети Truth Social.

«Я издам указ в понедельник, чтобы продлить период времени до момента, когда запрет по закону вступает в силу, чтобы мы могли заключить сделку для защиты нашей национальной безопасности», — написал Трамп.

По его словам, американские компании не будут нести ответственность за поддержание работы сервиса до того, как будет издан президентский указ.

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