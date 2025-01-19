Шольц раскритиковал Маска за поддержку правых партий в Европе

Канцлер Германии Олаф Шольц подверг резкой критике Илона Маска за поддержку правых партий в Европе, в том числе в ФРГ и Великобритании.

"Что действительно должно нас беспокоить, так это то, что такой влиятельный в СМИ человек, как Илон Маск, поддерживает крайне правые партии в Европе, например в Великобритании, Германии и многих других странах", - заявил Шольц на предвыборном мероприятии в городе Швальбах. Его слова приводит агентство DPA. "Это заслуживает критики", - отметил канцлер, не упоминая названий партий.

Среди прочего недавно критику вызвала рекомендация Маска голосовать за партию "Альтернатива для Германии" (АдГ) и его онлайн-дискуссия с ее сопредседателем Алис Вайдель в X. Шольц подчеркнул, что его "не впечатляет", когда Маск выражает свои экономические интересы и политические взгляды и вмешивается во внутренние дела зарубежной страны. "Тот факт, что это происходит из-за рубежа, является новым, но на это также распространяется свобода слова", - сказал глава правительства ФРГ.

"Тот факт, что консервативные владельцы СМИ ведут ожесточенные кампании против социал-демократических политиков, не является чем-то новым", - добавил Шольц. "Им всегда было разрешено это делать", - констатировал он.

Маск в последние недели активно комментирует внутриполитические дела в Великобритании и Германии, критикуя нынешние власти этих стран и поддерживая оппозицию. Так, он называл Шольца шутом и говорил, что только правая партия "Альтернатива для Германии", которая никогда не руководила ни федеральным, ни региональным правительствами, может спасти страну от кризиса. Маск также призывал к отставке премьера Великобритании Кира Стармера, заявляя, что "Америке следует освободить народ Великобритании от тираничного правительства".