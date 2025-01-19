 Союз молодежных студенческих организаций Азербайджана организовал флешмоб #20JANUARY с участием студенческой молодежи - ФОТО | 1news.az | Новости
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Союз молодежных студенческих организаций Азербайджана организовал флешмоб #20JANUARY с участием студенческой молодежи - ФОТО

First News Media21:35 - Сегодня
Союз молодежных студенческих организаций Азербайджана организовал флешмоб #20JANUARY с участием студенческой молодежи - ФОТО

Союз молодежных студенческих организаций Азербайджана (СМСОА) при поддержке Фонда молодежи Азербайджанской Республики и Управления Приморского бульвара организовал флешмоб под названием #20january, посвященный 35-й годовщине 20 Января -Дня всенародной скорби.

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в СМСОА. Во флешмобе приняли участие около 4 тыс. активистов Студенческих молодежных организаций (СМО) высших и средних учебных заведений Баку и Сумгайыта.

Главная цель проведения флешмоба - увековечить в сердце каждого студента память о трагедии 20 Января, ставшую героической страницей в истории борьбы азербайджанского народа за свободу, почтить память шехидов и донести до мировой общественности реалии о 20 Января.

Композиция #20january, созданная под лозунгом «Незабываемая история!» стала олицетворением того, что жестокие преступления, совершенные советскими войсками в Баку против мирного населения, поднявшегося на борьбу за независимость и свободу, навсегда сохранятся в памяти народа.

Протяженность флешмоба, который прошел возле колеса обозрения на Приморском бульваре, составила 84 метра, а ширина - 8 метров. Проведенный флешмоб вызвал интерес у жителей города.

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