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В Баку в связи с 20 Января на ряде улиц будет перекрыто движение

First News Media10:30 - Сегодня
В Баку в связи с 20 Января на ряде улиц будет перекрыто движение

В Баку в связи с 20 Января – Национальным днем ​​траура на некоторых улицах и проспектах будет ограничено и перенаправлено движение транспорта.

Об этом говорится в обращении Управления Государственной дорожной полиции города Баку.

Отмечается, что 20 января с 08:00 утра и до завершения церемонии будет полностью ограничено движение автомобилей на улицах, пересекающихся с проспектом Парламента. Ограничения будут введены в целях обеспечения удобного и безопасного передвижения поминающих жертв трагедии 20 Января.

Так, движение транспорта в направлении Парламентского проспекта - Аллеи шехидов будет ограничено от пересечения улиц Микаила Мушфига и проспекта Гусейна Джавида, от круга на пересечении улицы Микаила Мушфига и проспекта Матбуат, на перекрестках улиц Мехти Гусейна, Иззата Набиева, Аббасгулу Аббасзаде, от здания Телетеатра.

В управлении рекомендовали гражданам воздержаться от поездок на личных автомобилях в указанных направлениях, отдавать предпочтение общественному транспорту.

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