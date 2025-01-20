В Китае казнили въехавшего в толпу людей водителя

В городе Чжухай (провинция Гуандун, Китай) привели в исполнение смертный приговор в отношении водителя Фань Вэйцю, который совершил умышленный наезд на толпу пешеходов.

Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Казнь состоялась в присутствии представителей прокуратуры КНР, которые проконтролировали соблюдение всех необходимых процедур.

Приговор Фань Вэйцю был вынесен 27 декабря. Суд признал его действия представляющими угрозу общественной безопасности, сам поступок – крайне подлым, а также отметил чрезвычайно скверный и жестокий характер преступления и методы его совершения.

Наезд на пешеходов в Чжухае произошел вечером 11 ноября. В результате трагедии погибли 35 человек, 43 получили серьезные ранения. Внедорожник выехал на тротуар в спортивном комплексе. 62-летний водитель пытался скрыться с места происшествия, но был задержан полицией.

Источник: МК