Генконсульство Азербайджана в Лос-Анджелесе скоро возобновит свою деятельность

Генеральное консульство Азербайджана в Лос-Анджелесе возобновит свою деятельность.

Об этом, отвечая на вопрос Report, сказал журналистам министр иностранных дел Джейхун Байрамов.

По его словам, генеральное консульство переехало из здания из-за пожара в штате Калифорния: «Деятельность нашего дипломатического учреждения не прекращена, в настоящее время оно продолжает работать удаленно. Деятельность консульства в Лос-Анджелесе будет возобновлена при первой же возможности».