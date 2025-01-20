Армения повышает стоимость отказа от гражданства

Армения перейдет на полную оцифровку как процесса подачи заявления на получение гражданства, так и отказа от него.

Об этом на заседании Национального собрания во время обсуждения во втором и окончательном чтении пакета законопроектов о внесении изменений и дополнений в закон «О гражданстве» и поправок в смежные законы заявил 20 января заместитель министра внутренних дел Армен Казарян, передают армянские СМИ.

Также предлагается пересмотреть и размер госпошлины. Если сейчас при обращении за получением гражданства необходимо оплатить пошлину в размере 1 тыс. драмов, то после одобрения соответствующих поправок размер пошлины будет повышен до 50 тыс. драмов, а за отказ –

вместо 25 тыс. драмов 150 тыс. драмов соответственно.

Независимый депутат Гегам Назарян считает, что многие граждане, отказываясь от гражданства с целью избежать призыва на срочную военную службу, «совершают грех». В связи с этим он предложил для граждан старше 27 лет установить пошлину за отказ от гражданства в размере 1,5 млн драмов, а для лиц младше 27 лет – 15 млн драмов.