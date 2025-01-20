Турция вернулась в Алеппо: Возобновлена работа генконсульства

Генеральное консульство Турции в Алеппо возобновило работу после почти 13-летнего перерыва.

Как показал в прямом эфире телеканал TRT, над зданием диппредставительства поднят государственный флаг Турции.

Генконсульство постепенно увеличит штат сотрудников и начнет оказывать услуги населению.

Как заявил на церемонии Временный поверенный в делах Турции в Дамаске Бурхан Кероглу, после ухода от власти партии «Баас» Анкара «установила отношения с настоящими хозяевами Сирии, что поможет внести вклад в развитие страны».

«Мы сделаем все возможное, чтобы наши сирийские братья, которых мы принимали у себя в течение многих лет, благополучно вернулись на свою родину. Отношения между Турцией и Сирией будут развиваться, мы будем поддерживать процессы открытия Сирии миру», - сказал он.

14 декабря была возобновлена работа посольства Турции в Дамаске. Турецкое посольство в Сирии не работало с марта 2012 года, когда отношения двух стран максимально охладели на фоне серьезных политических разногласий вокруг способов разрешения внутрисирийского конфликта. Генконсульство в Алеппо перестало работать в июле 2012 года.