В Давосе начинается Всемирный экономический форум

В швейцарском Давосе стартует Всемирный экономический форум (ВЭФ), который продлится до 24 января, сообщает Euronews.

Отмечается, что тема форума - сотрудничество ради интеллектуальной эпохи. Мировые лидеры будут обсуждать такие вопросы, как геоэкономическая неопределенность, искусственный интеллект, переосмысление роста и защита планеты.

Ожидается, что в мероприятии примут участие около 3 тысяч гостей из более чем 130 стран. Около 350 чиновников, включая 60 глав государств и правительств, из всех ключевых регионов также будут присутствовать в Давосе.

Среди ведущих политических лидеров, которые примут участие - Дональд Трамп, избранный президент США (присоединяющийся через видеосвязь для интерактивного диалога с участниками), и Урсула фон дер Ляйен, президент Европейской комиссии, лидеры стран Европы, Африки, Южной Америки и Азии.

Также в форуме примут участие более 1600 бизнес-лидеров, в том числе более 900 руководителей ведущих компаний и компаний-партнеров ВЭФ.