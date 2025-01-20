Уксус вместо минералки: Семья погибшего бизнесмена выставила армянской компании счет в 1,5 млрд

Родственники погибшего от отравления бизнесмена из Владикавказа Олега Гусова направили в суд иск к производителю минеральной воды «Джермук» и продавцам воды в РФ.

Об этом сообщил «Коммерсант».

Заявление к армянской компании «Джермук групп» направлено в Советский районный суд Владикавказа. Заявители — вдова бизнесмена и две его дочери. В заявлении они требуют взыскать с компании, представительства в РФ и владикавказских ИП 1,5 млрд руб. В иске говорится, что сумма включает оплату санитарной авиации на 5 млн руб.

Бизнесмен из Владикавказа Олег Гусов скончался в Москве в клинике Склифосовского 13 февраля прошлого года. По утверждению свидетелей и родственников, двумя дня ранее Гусов приобрел на рынке во Владикавказе упаковку с несколькими бутылками минеральной воды «Джермук». Во дворе дома он достал одну из бутылок и сделал глоток, после чего предприниматель почувствовал недомогание. Его доставили сначала в местную клинику, затем самолетом в клинику Склифосовского. Медики установили, что бизнесмен получил ожог от уксуса. Родственники считают, что уксус мог попасть в бутылку из-за нарушения технологии производства минеральной воды.