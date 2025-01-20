Трамп может объявить режим ЧП

Избранный президент США Дональд Трамп одним из своих первых решений после вступления в должность может объявить чрезвычайное положение (ЧП) в сфере энергетики для того, чтобы увеличить добычу энергоресурсов и снять многочисленные экологические ограничения на отрасль, наложенные администрацией Байдена.

Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Bloomberg.

По их данным, Трамп может задействовать особые президентские полномочия для того, чтобы добиться значительного увеличения добычи углеводородов за счет разработки новых месторождений нефти и газа на землях, находящихся в федеральной собственности.

Избранный президент может снять введенный Байденом мораторий на выдачу новых лицензий на экспорт сжиженного природного газа, отменить правительственные постановления, ограничивающие нормы загрязнения окружающей среды автомобилями и устанавливающие требования по экономии топлива, а также упразднить государственное стимулирование перехода жителей США на электромобили.

Объявление чрезвычайного положения в энергетике может дать Трампу доступ к 150 мерам, которые обычно используются для оперативного реагирования на последствия ураганов, террористических атак и других непредвиденных событий.

«Они могут затронуть всю цепочку энергетической отрасли - от нефтяных месторождений до салонов по продаже автомобилей», - отмечают обозреватели агентства.

Кроме того, газета The Washington Post со ссылкой на источники подтверждает намерение Трампа снять ограничения на добычу нефти и газа на территории Арктического национального парка дикой природы на Аляске.

Источник: ТАСС