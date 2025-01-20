Сегодня Дональд Трамп вступает в должность главы Белого дома, становясь 47-м президентом Соединенных Штатов.

С приходом на высший пост Трампу предстоит разобраться с множеством проблем, оставленных ему в наследство предыдущей администрацией под руководством Джозефа Байдена. За четыре года своего правления демократы под руководством «сонного Джо» успели не только создать множество конфликтов, но и дестабилизировать регионы, которые ранее считались относительно спокойными. Ярким примером служит Украина — некогда процветающая постсоветская страна, которая почти уже три года находится в состоянии вооруженного конфликта с Россией. Этот конфликт, в значительной степени спровоцированный Западом во главе с США, стал следствием безответственной и агрессивной политики Байдена и его окружения. Жертвы этой войны на сегодняшний день исчисляются уже миллионами.

Политика администрации Байдена, проводимая через Госдепартамент под руководством Энтони Блинкена, лишь усилила напряженность в мире. Вместо попыток снижения глобальных рисков байденовская команда в контексте российско-украинской войны приблизила мир к черте, за которой маячит перспектива глобального военного конфликта. Война, которая может стать третьей мировой, уже кажется более реальной, чем когда-либо, вследствие деструктивной деятельности этой администрации. Стоит за этим деструктивизмом преднамеренный умысел или всего лишь политическая недальновидность – не важно. Ведь, как известно, незнание не освобождает от ответственности. Но в случае с администрацией демократов все смахивает именно на умысел.

Среди «достижений» Байдена можно выделить поддержку убийств десятков тысяч мирных жителей в секторе Газа и Ливане под предлогом помощи Израилю в борьбе с террористами из ХАМАС и «Хезболлы». Несмотря на публичное осуждение массовых убийств, за кулисами администрация продолжала блокировать резолюции ООН, осуждающие действия Израиля, и одновременно поставляла туда все более современное вооружение. Эта двуличная политика наглядно демонстрирует всю степень лицемерия демократов.

Свой деструктивный след уходящая администрация оставила и в регионе Южного Кавказа. Напомним, что при восстановлении территориальной целостности Азербайджана во время 44-дневной Отечественной войны, пришедшейся на предыдущий президентский срок Дональда Трампа, Баку не встретил от администрации США какого-либо давления. Ситуация на азербайджано-армянском треке изменилась с приходом в Белый дом администрации демократов во главе с Байденом, которая под видом миротворца сделала со своей стороны все, чтобы мир в регионе не состоялся, чтобы в армяно-азербайджанском вопросе не была поставлена точка. Но точку поставил Азербайджан. Преодолев давление, Азербайджанское государство, невзирая на шантаж и угрозы со стороны подчиненных Блинкена, а также засевшего в Конгрессе и Сенате США многочисленного армянского лобби, смогло в сентябре 2023 года восстановить в полной мере суверенитет над своими территориями и освободить страну от армянского сепаратизма. Этого американским «миротворцам» в лице администрации Байдена оказалось достаточно, чтобы вновь ввести санкции против Азербайджана и приступить к накачке Армении оружием.

Под руководством Байдена США утратили влияние не только на Южном Кавказе, но и в ряде других регионов. Политика Блинкена, основанная на агрессивном вмешательстве и попытках манипулирования, только ухудшила репутацию США, превратив страну в символ экспорта кризисов. Глобальная нестабильность, охватившая Ближний Восток, Африку, Латинскую Америку и Европу, — прямое следствие решений, принятых этой администрацией. Примером могут служить продолжающиеся миграционные кризисы, которые обострились из-за провальной внешней политики Байдена. Множество стран столкнулись с ухудшением социальных и экономических условий, вызванным усилением нестабильности.

Особого внимания заслуживает связь Байдена и его команды с деятельностью миллиардера Джорджа Сороса. Эта связка проявилась даже в том, что в начале января Байден наградил Сороса Президентской медалью Свободы. Этот шаг вызвал волну критики внутри самой Америки, где многие считают Сороса деятелем, способствующим росту преступности и хаоса в американских городах.

Как ранее заявлял Президент Азербайджана Ильхам Алиев, уходящая администрация пожертвовала американо-азербайджанскими отношениями в пользу своему сотрудничеству с Арменией. Он отметил несправедливость такого подхода, напомнив о двойных стандартах Вашингтона.

«Вы целиком и полностью поддерживаете территориальную целостность Украины, вооружаете ее, выделяете миллиарды денег. Мы восстановили свою территориальную целостность. Так за что вы хотите нас наказать?» — задал риторический вопрос Ильхам Алиев, подчеркнув, что ответ очевиден, он кроется в лицемерии и двойных стандартах.

Эта лицемерная политика проявилась и в контексте Афганистана, где Азербайджан, играя важную роль в логистической поддержке миссий НАТО и направив в эту страну свой миротворческий контингент, в итоге столкнулся с неблагодарностью со стороны США. Введение вновь в действие 907-й поправки, ограничивающей сотрудничество с Азербайджаном, после того как страна перестала быть нужна США, стало ярким примером такой политики. Это решение было раскритиковано Баку как несправедливое и подрывающее усилия по развитию партнерских отношений. Несмотря на всю сложность ситуации, Азербайджан продолжает придерживаться своей независимой политики, демонстрируя пример устойчивости и национального единства.

Итоги правления Байдена однозначно войдут в историю как период предательств, лицемерия и агрессивного стремления к мировой гегемонии. Однако это стремление не только не принесло успеха, но и подорвало доверие к Соединенным Штатам во всем мире. С приходом Трампа на пост президента у Азербайджана и США появляется шанс улучшить отношения и вернуть их, как минимум, на прежний уровень, а при лучшем исходе даже повысить их до уровня стратегического партнерства. Как отмечал азербайджанский лидер, Трамп, продвигая семейные и моральные ценности, разделяемые азербайджанским обществом, демонстрирует готовность к выстраиванию новых, более справедливых международных отношений. Эти изменения могут стать важным шагом к восстановлению взаимного доверия и укреплению партнерства между двумя странами.

Безусловно, новой администрации предстоит долгий путь, чтобы исправить ошибки Байдена и вернуть Америке утраченные позиции. С приходом Трампа у мира появляется надежда на завершение эпохи хаоса и переход к более стабильному будущему. Если эта надежда оправдается, Трамп сможет вписать свое имя в историю как лидер, который вернул Соединенным Штатам былое величие и восстановил доверие на международной арене.