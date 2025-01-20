Освобожденные израильские заложницы получили от ХАМАС «подарки»

Освобожденные израильские заложницы получили «подарки и сувениры» от ХАМАС.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на израильские СМИ.

«Двух из недавно освобожденных заложниц в Газе, Эмили Дамари и Роми Гонен, которые вместе удерживались в плену, ХАМАС заставил принять участие в постановочной церемонии, на которой они получили «подарки и сувениры» из своего плена», – говорится в сообщении.

Все три заложницы получили от движения пакеты с подарками, среди которых карта сектора Газа, снимки с их изображением, сделанные в плену, а также «сертификаты об освобождении».

Бригады «Аль-Кассам» (военное крыло ХАМАС) ранее заявили, что решили 19 января освободить трех заложниц в рамках сделки с Израилем.

Впоследствии израильская армия сообщила, что сотрудники Международного Комитета Красного Креста (МККК) передали заложниц израильским военным, после чего девушки прибыли на территорию Израиля. Чуть позже их перевезли в пункт первичного приема, где они встретились с родными. Затем их отвезли в больницу «Шиба».

Стороны конфликта в палестинском секторе Газа – Израиль и движение ХАМАС – при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.

Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.