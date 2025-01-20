Главком ВСУ заявил о разработке Украиной ПВО, способной сбивать «Орешник»

Украина разрабатывает собственную систему противовоздушной (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО), которая сможет перехватывать российские баллистические ракеты «Орешник».

Об этом рассказал главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский.

По словам главкома, распиаренная баллистическая ракета «Орешник» является угрозой для Украины и сейчас ее могут сбить лишь несколько систем ПВО. Он сообщил, что в стране пока нет таких систем, «но мы должны сделать все, чтобы они появились».

«Это нас побуждает к созданию собственной системы противовоздушной обороны, которая была бы не просто противовоздушной, а противоракетной системой. Это побуждает нас активно вести переговоры с союзниками, чтобы получить такую систему. И, конечно, это должно побудить нас к созданию современной ракетной системы, которая могла бы быть сдерживающим фактором против применения такого оружия россиянами», — заявил Сырский в интервью ТСН, передают украинские СМИ.

Главком ВСУ добавил, что сейчас активно ведется работа по созданию в Украине таких эффективных противоракетных систем. Он также выразил надежду, что «мы в ближайшее время получим желаемый для нас результат».