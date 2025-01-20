Трамп попросил организовать разговор с Путиным после инаугурации
Избранный президент США Дональд Трамп поручил своим помощникам организовать телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным через несколько дней после инаугурации.
Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.
В публикации уточняется, что Трамп поручил организовать телефонный разговор с Путиным в ближайшие дни после церемонии инаугурации. Предполагается, что политики обсудят возможность личной встречи для «попыток положить конец войне в Украине».
По данным CNN, на данный момент неизвестно, согласована ли дата проведения переговоров.
10 января Трамп анонсировал встречу с Путиным. По его словам, сейчас стороны занимаются подготовкой к этому приему. Политик добавил, что знает о готовности Путина к контактам с ним.
Источник: РИА Новости