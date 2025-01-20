Трамп обещал опубликовать секретные материалы об убийстве Кеннеди

Избранный президент США Дональд Трамп обещал опубликовать секретные материалы об убийствах 35-го президента Соединенных Штатов Джона Кеннеди и лауреата Нобелевской премии мира Мартина Лютера Кинга.

«Мы собираемся обнародовать оставшиеся записи об убийствах президента Джона Кеннеди, его брата Роберта Кеннеди, а также доктора Мартина Лютера Кинга-младшего и по другим темам, представляющим большой общественный интерес. Все это будет обнародовано», - сказал он, выступая 19 января на митинге перед сторонниками на спортивной арене Capital One в Вашингтоне перед своей инаугурацией.

Президент Джон Кеннеди был убит в результате совершенного на него покушения 22 ноября 1963 года в Далласе (штат Техас), а лидер движения за гражданские права, баптистский пастор и общественный деятель Мартин Лютер Кинг - 4 апреля 1968 года в Мемфисе (штат Теннесси).

Источник: ТАСС