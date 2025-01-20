В Азербайджане начнется регулирование цен на некоторые виды продуктов

Кабинет министров Азербайджана утвердил новые правила, направленные на стабилизацию цен на продовольственные товары.

Как сообщает 1news.az со ссылкой Xezerxeber.az, были приняты «Правила закупки, хранения, выпуска и учета товаров для государственных резервов».

Экономист Рашад Гасанов объяснил, что документ включает в себя мониторинг потребительского рынка. В случае повышения цен на стратегически важные продукты будет проводиться их регулирование.

«Если будет выявлен необоснованный рост цен на такие товары, как хлеб, чай, сахар, масло, рис и другие, предусмотрено их удешевление с использованием государственных резервов», — отметил эксперт.

По его словам, новые меры помогут избежать резких колебаний цен на товары первой необходимости. В соответствующий список входит около 12 наименований продуктов.

Создание стратегических запасов будет осуществляться как за счет государственных ресурсов, так и с привлечением частных компаний, которые занимаются производством и поставками продовольствия.