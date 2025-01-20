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Армения просит ЕК исключить страну из «черного списка»

First News Media10:55 - Сегодня
Армения просит ЕК исключить страну из «черного списка»

Армения устранила все недочеты, из-за которых попала в авиационный «черный список» ЕС и просит Европейскую комиссию исключить страну из списка.

Соответствующий документ представлен в директорат Европейской комиссии по мобильности и транспорту и ждет от них ответа. Об этом Sputnik-Армения сообщили в Министерстве территориального управления и инфраструктур Армении в ответ на письменный запрос.

Ранее сообщалось, что Комитет гражданской авиации в декабре устранит последний из 41-го недочета, из-за которых страна попала в авиационный «черный список» ЕС.

При этом бывший министр территориального управления и инфраструктур Армении Гнел Саносян пояснял, что на протяжении многих лет Комитет гражданской авиации имел ограниченный штат сотрудников, их зарплаты были невысокими, что привело к тому, что многие из них ушли в частные авиакомпании и иногда переезжали в другие страны. Это и стало одним из оснований для занесения Армении в «черный список».

В министерстве пояснили, что в связи с исключением Армении из «черного списка» Комитет гражданской авиации обратился в директорат Европейской комиссии по мобильности и транспорту (ЕКМТ) 1 октября 2024 года. Однако старт был дан 13 ноября, когда состоялась первая встреча представителей Армении и директората ЕКМТ.

24 декабря армянская сторона передала материалы об устранении недочетов в директорат Европейской комиссии для официальной ратификации документа и принятия соответствующего решения.

«На данный момент вопрос о сроках возможного снятия запрета на осуществление армянскими авиакомпаниями полетов в страны ЕС зависит от решения Генерального директората Европейской комиссии по мобильности и транспорту», - говорится в ответе на запрос.

В ведомстве также отметили, что запрет на полеты армянских авиакомпаний в страны ЕС вызвал определенные препятствия. Однако для выполнения рейсов отечественные авиаперевозчики могут воспользоваться самолетами других авиакомпаний при наличии соответствующих договоренностей.

Отметим, что в 2020 году Европейская комиссия внесла авиакомпании Армении в обновленный список безопасности полетов ЕС, иначе говоря, в «черный список». Это означает, что на армянские авиакомпании будет распространяться эксплуатационный запрет в рамках ЕС, поскольку они не соответствуют международным стандартам безопасности.

В «черном списке» Армения оказалась наряду с такими странами, как Афганистан, Ангола, Конго, Непал, Судан и т.д.

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