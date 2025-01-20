Генеральный прокурор Кямран Алиев высказался о фальшивых пластических хирургах

Генеральный прокурор Кямран Алиев высказался о пластических хирургах, которые осуществляют свою деятельность без соответствующего диплома.

«Министерство здравоохранения и Генеральная прокуратура создали совместную комиссию по вопросам деятельности эстетических хирургов без дипломов. По факту было возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. Для принятия профилактических мер работает комиссия, которая изучает причины проблемы. Комиссия разработала и будет реализовывать план мероприятий, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем», - цитирует Qafqazinfo.az генерального прокурора Кямрана Алиева.

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