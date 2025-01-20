Турция и Словакия подпишут соглашение о стратегическом сотрудничестве

Президент Реджеп Тайип Эрдоган планирует в понедельник принять в Анкаре премьера Словакии Роберта Фицо и подписать соглашение о стратегическом сотрудничестве Турции со Словакией.

Об этом глава управления по коммуникациям администрации турецкого президента Фахреттин Алтун сообщил в соцсети X, пишут турецкие СМИ.

По его словам, Фицо с делегацией посетят Турцию с официальным визитом в понедельник по приглашению Эрдогана.

«Стороны обсудят шаги, которые можно предпринять для углубления отношений Турции и Словакии, обменяются мыслями по поводу региональных и глобальных проблем, в том числе отношений Турции с ЕС», – сказал Алтун.

Как отметил чиновник, в повестке дня подписание соглашений в различных областях, в частности, «совместной декларации, благодаря которой отношения между странами выйдут на уровень стратегического партнерства».

Ранее Фицо сообщил, что 20 января посетит Турцию с официальным визитом, а 21 января отправится на Всемирный экономический форум в Давосе.