Следовавший из Ташкента в Казань самолет не смог приземлиться в Татарстане из-за угрозы атаки БПЛА

Самолет российской авиакомпании Red Wings, выполнявший рейс RWZ1512 по маршруту Ташкент–Казань, не смог приземлиться в пункте назначения из-за угрозы атаки беспилотников.

Об этом передает UzDaily.

Отмечается, что по состоянию на 10:25 по ташкентскому времени авиалайнер направлялся в сторону Самары.

«В Казани были слышны несколько взрывов. Сообщается, что беспилотники пытались атаковать одно из предприятий. Позже власти Татарстана заявили, что атака беспилотников была успешно отражена. Пострадавших и разрушений не зафиксировано», - говорится в информации.