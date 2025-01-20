За последние две недели в Грузии несколько человек скончались от «свиного гриппа».

Об этом сообщает Sputnik-Грузия.

Причиной смерти пациентов стали осложнения, вызванные вирусом H1N1, а также сопутствующие заболевания. Никто из скончавшихся пациентов не был вакцинирован против сезонных вирусов.

«Это - вирус, который поражает не один орган, он может одновременно поразить несколько органов», – рассказал генеральный директор Первой университетской клиники Леван Ратиани.

Кроме того, ежедневно растет количество случаев заражения вирусом гриппа А, в связи с чем увеличилось и число обращений в клиники.

H1N1 — это подтип вируса А, который вызывает наиболее масштабные эпидемии. Тяжелая форма течения болезни характеризуется быстро прогрессирующей первичной вирусной пневмонией. Она, в отличие от бактериальной пневмонии, нечувствительна к антибиотикам.