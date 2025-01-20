Трамп собрал на инаугурацию рекордные $250 млн

Избранный президент США Дональд Трамп собрал рекордную сумму в $250 млн на свою инаугурацию, которая состоится в понедельник.

Об этом сообщила телекомпания ABC со ссылкой на источник.

По ее информации, средства были собраны инаугурационным комитетом Трампа и его вице-президента Джеймса Дэвида Вэнса, а также другими крупными организациями по сбору средств на проведение инаугурационных мероприятий. Для сравнения: на предыдущую инаугурацию республиканца в 2017 году было собрано всего $107 млн.

По данным телекомпании, инаугурацию республиканца профинансируют крупные технологические компании, чьи руководители будут присутствовать на мероприятии в Вашингтоне 20 января. Среди них Meta, Apple, Amazon, Google, Microsoft, OpenAI и Uber.

Источники также сообщили о финансировании со стороны крупных игроков криптовалютной индустрии: Ripple вложила $5 млн, Robinhood - $2 млн, Coinbase - $1 млн.

Источник: ТАСС