Турция будет добиваться отказа США от поддержки курдов в Сирии

Анкара будет добиваться у администрации Дональда Трампа отказа от поддержки запрещенной в Турции «Рабочей партии Курдистана» (РПК) в Сирии и отмены санкций по поставкам вооружения.

Об этом сообщает турецкая газета Türkiye со ссылкой на источники.

«Вот четыре срочных досье, которые Турция представит на рассмотрение Трампа: отказ от поддержки РПК/YPG в Сирии, полная отмена санкций CAATSA, возвращение денег или возобновление программы по F-35, поставка (Анкаре – ред.) истребителей F-16, одобренная Конгрессом», – говорится в публикации.

В 2017 году Турция заключила с Россией контракт на поставку полкового комплекта С-400, который и получила летом-осенью 2019 года. При этом США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Анкара на это не пошла.

В наказание Вашингтон исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввел санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»).

Соединенные Штаты аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией.