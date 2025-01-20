Восемь человек погибли в ходе пожара в доме престарелых в Белграде

Восемь человек стали жертвами пожара в доме престарелых в пригородном поселке Белграда (Сербия) Велики Борк, еще семеро получили различные травмы.

Об этом сообщило государственное телевидение RTS.

Министр труда, занятости, по делам ветеранов и социальной защиты Сербии Неманья Старович заявил, что, предположительно, возгорание произошло в результате поджога. Он подчеркнул, что дом престарелых имеет все необходимые разрешения.

Дежурный прокурор Высшей прокуратуры Белграда заявил, что есть основания полагать, что пожар устроил один из постояльцев.

В настоящее время возгорание полностью потушено. В момент пожара в доме престарелых находились 30 постояльцев.