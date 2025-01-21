В Армении заявили, что страна не собирается выходить из ЕАЭС

Армения не планирует выход из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), поскольку участие в организации дает экономические выгоды.

Об этом ТАСС сказал спикер парламента республики Ален Симонян.

«Членство в ЕАЭС дает Армении экономические выгоды. Мы не собираемся выходить из ЕАЭС», — прокомментировал чиновник, передают армянские СМИ.

О нежелании республики выходить из ЕАЭС говорил и министр экономики Армении Геворг Папоян. По его словам, Армения должна укреплять, расширять и углублять сотрудничество с Евразийским экономическим союзом, а также поддерживать сотрудничество с другими организациями.

Кабмин Армении 9 января одобрил законопроект о начале процесса вступления в Евросоюз. Как пояснил премьер-министр Никол Пашинян, решение по этому вопросу может быть принято только путем референдума.

Президент России Владимир Путин обсудил в телефонном разговоре с премьер-министром Армении Николом Пашиняном шаги Иревана в направлении Евросоюза.