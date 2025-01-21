Лавров: РФ готова оказывать содействие нормализации отношений Армении и Азербайджана

Россия готова оказывать содействие нормализации отношений Армении и Азербайджана по всем трекам.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном, который находится с рабочим визитом в Москве, сообщает ТАСС.

«Мы готовы оказывать необходимое содействие нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном по всем трекам в развитие тех трехсторонних договоренностей, которые в 2020-м, 2022 году были достигнуты руководителями трех стран», - сказал министр.

Стороны, как ожидается, проведут обстоятельный обмен мнениями по всему комплексу российско-армянских отношений, сотрудничеству в рамках ЕАЭС и других интеграционных объединений на евразийском пространстве, актуальным сюжетам мировой повестки дня.

Ранее в российском дипломатическом ведомстве отметили, что особое внимание будет уделено положению дел на Южном Кавказе с акцентом на достижение нормализации между Арменией и Азербайджаном.