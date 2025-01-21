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Трамп подписал указ о переименовании Мексиканского залива и горы Денали в США

First News Media13:50 - Сегодня
Трамп подписал указ о переименовании Мексиканского залива и горы Денали в США

Президент США Дональд Трамп подписал указ, запускающий процесс официального переименования Мексиканского залива в Американский, а высочайшей горы Северной Америки - Денали в гору Мак-Кинли.

Текст документа опубликован на сайте Белого дома.

Согласно указу, глава Министерства внутренних дел США, которое управляет природными ресурсами страны, в течение 30 дней должен урегулировать все формальности, связанные с переименованием. Затем министерство должно обновить данные в официальной Информационной системе географических названий (GNIS), после чего власти должны будут проконтролировать, чтобы во всех официальных правительственных документах эти географические объекты именовались только как Американский залив и гора Мак-Кинли.

В качестве аргументов в пользу переименования Мексиканского залива в документе приводится тот факт, что «самый большой залив в мире остается центральным для экономики Америки». В своем указе Трамп отмечает, что новое название присваивается «в знак признания этого процветающего экономического источника и его критической важности для экономики» США.

Находящейся на Аляске горе Денали Трамп распорядился вернуть старое название - самая высокая точка Северной Америки официально получила имя 25-го президента США Уильяма Мак-Кинли в 1917 году. В 2015 году в знак уважения к коренному населению Аляски администрация президента Барака Обамы переименовала гору в Денали, как ее исторически называли проживающие на полуострове народы. В своем указе Трамп отмечает, что решение Обамы «оскорбило память президента Мак-Кинли», который «героически привел [американский] народ к победе в испано-американской войне».

Документ также предписывает министру внутренних дел подготовить новый список выдающихся американцев, которые заслуживают увековечивания на территории США.

Изначально Трамп заявил о стремлении дать Мексиканскому заливу новое название, выступая 7 января в своей резиденции в Мар-а-Лаго (штат Флорида). В конце декабря 2024 года он также говорил о планах переименования горы Денали, которая до продажи Россией Аляски в 1867 году Соединенным Штатам считалась высшей точкой Российской империи.

Источник: ТАСС

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