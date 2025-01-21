Лавров: Взаимодействие в ЕАЭС дает впечатляющие результаты в отношениях с Арменией

Сотрудничество России и Армении в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обеспечивает впечатляющие показатели торговли двух стран.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на открытии переговоров с главой армянского МИД Араратом Мирзояном.

«Говорили мы с вами только что и о торгово-экономических отношениях, которые находятся на подъеме. Торговый оборот достигает рекордных значений - почти $12 млрд за прошлый год, как говорит статистика. И наше взаимодействие, как двустороннее, так и в рамках Евразийского экономического союза, обеспечивает такие впечатляющие показатели», - сказал он.

Источник: ТАСС