В Баку покупатель автомобиля стал «жертвой» продавца - ВИДЕО
В Баку человек, пожелавший купить машину, стал «жертвой» продавца.
Как сообщает 1news.az, соответствующие кадры были распространены в социальных сетях.
Покупатель автомобиля марки «Cruze» обратился к мастеру из-за возникшей технической неисправности.
Выяснилось, что признаки проблем в двигателе и топливной системе были скрыты.
Чтобы индикатор "Check engine" не горел, продавец закрыл его.
Индикатор "Check engine" (проверка двигателя) — это предупредительный сигнал, который указывает на возможные проблемы в системе управления автомобилем. Когда этот индикатор загорается, это может свидетельствовать о неисправности в двигателе, системе выбросов или электронной системе управления.
Для точной диагностики и оценки серьезности проблемы необходимо использовать диагностическое оборудование.
Фаига Мамедова