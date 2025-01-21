В Баку покупатель автомобиля стал «жертвой» продавца - ВИДЕО

В Баку человек, пожелавший купить машину, стал «жертвой» продавца.

Как сообщает 1news.az, соответствующие кадры были распространены в социальных сетях.

Покупатель автомобиля марки «Cruze» обратился к мастеру из-за возникшей технической неисправности.

Выяснилось, что признаки проблем в двигателе и топливной системе были скрыты.

Чтобы индикатор "Check engine" не горел, продавец закрыл его.

Индикатор "Check engine" (проверка двигателя) — это предупредительный сигнал, который указывает на возможные проблемы в системе управления автомобилем. Когда этот индикатор загорается, это может свидетельствовать о неисправности в двигателе, системе выбросов или электронной системе управления.

Для точной диагностики и оценки серьезности проблемы необходимо использовать диагностическое оборудование.

Фаига Мамедова