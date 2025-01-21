В ВОЗ прокомментировали выход США из организации
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сожалеет о решении США выйти из организации.
Об этом заявил во вторник официальный представитель ВОЗ Тарик Жазаревич.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения.
«Всемирная организация здравоохранения сожалеет о том, что Соединенные Штаты Америки намерены выйти из состава организации», - сказал Жазаревич на брифинге.
По его словам, организация играет решающую роль в защите здоровья и безопасности людей во всем мире, включая американцев.
«Мы надеемся, что США пересмотрят свое решение, и с нетерпением ждем конструктивного диалога для поддержания партнерства между США и ВОЗ на благо здоровья и благополучия миллионов людей по всему миру», - добавил представитель ВОЗ.
Источник: РИА Новости