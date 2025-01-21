В ВОЗ прокомментировали выход США из организации

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сожалеет о решении США выйти из организации.

Об этом заявил во вторник официальный представитель ВОЗ Тарик Жазаревич.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения.

«Всемирная организация здравоохранения сожалеет о том, что Соединенные Штаты Америки намерены выйти из состава организации», - сказал Жазаревич на брифинге.

По его словам, организация играет решающую роль в защите здоровья и безопасности людей во всем мире, включая американцев.

«Мы надеемся, что США пересмотрят свое решение, и с нетерпением ждем конструктивного диалога для поддержания партнерства между США и ВОЗ на благо здоровья и благополучия миллионов людей по всему миру», - добавил представитель ВОЗ.

Источник: РИА Новости