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ХАМАС планирует освободить четырех израильских заложниц

First News Media15:10 - Сегодня
ХАМАС планирует освободить четырех израильских заложниц

Палестинское движение ХАМАС намерено освободить 25 января четырех удерживаемых в секторе Газа заложниц в рамках выполнения соглашения с Израилем о прекращении огня в анклаве.

Об этом в комментарии Agence France-Presse сообщил пресс-секретарь главы политбюро радикальной организации Тахер Нуну.

По его словам, «четыре израильтянки будут освобождены в обмен на вторую группу [находящихся в израильских тюрьмах] палестинских заключенных в соответствии с согласованными [сторонами] условиями».

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме.

Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в палестинском анклаве.

15 января глава правительства, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани объявил, что в результате посреднических усилий Вашингтона, Дохи и Каира Израиль и ХАМАС достигли соглашения об освобождении удерживаемых в секторе Газа заложников и введении режима прекращения огня в анклаве, которое вступило в силу 19 января. В тот же день на родину были возвращены три гражданки Израиля - Роми Гонен (24 года), Эмили Дамари (28 лет) и Дорон Штейнбрехер (31 год).

В свою очередь, израильские власти в ночь на 20 января выпустили из тюрем 90 палестинских заключенных женщин и несовершеннолетних.

Источник: ТАСС

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